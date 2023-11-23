Очевидцы сообщают о вспышке и пожаре со стороны подстанции в подмосковном Лыткарино

О происходящем в настоящее время в городе Лыткарино в Московской области передает Baza. Отмечается, что в районе часа ночи местные жители заметили со стороны подстанции очень яркую вспышку. Затем во всей округе пропало электричество.

В настоящее время на месте вспышки полыхает небольшой пожар. В городе слышны звуки сирен пожарных. Есть информация, что обесточено также еще несколько населенных пунктов в Московской области.

«При этом, электричество начало возвращаться в дома и квартиры через полтора часа после произошедшего», - приводится в публикации.

Что стало причиной произошедшего официальной информации пока нет. Сейчас все подробности выясняются.