«Одеваются как хотят, но не откровенно»: россиянка раскрыла правду о девушках Дагестана

Российская тревел-блогерша, посетившая Дагестан, поделилась наблюдениями о стиле одежды местных девушек. Свои впечатления она описала в личном блоге на платформе «Дзен» под названием «Летаем сами».

По словам россиянки, на улицах республики редко можно встретить женщин в спортивных шортах и топиках — большинство молодых девушек носят платки и длинные платья до пят. При этом блогерша отметила, что дагестанки одеваются так, как хотят, но избегают откровенных нарядов.

«На улице люди одеты очень по-разному, но в целом все придерживаются правил. В общем, одеваются все как хотят, только не откровенно», — рассказала она.

Она подчеркнула, что для туристов в Дагестане существуют негласные правила соблюдения приличия в одежде.

Женщинам рекомендуется выбирать наряды с закрытой линией декольте, юбки или брюки ниже колен. Мужчинам следует избегать одежды, открывающей ноги, грудь и плечи. Эти рекомендации помогают уважать местные культурные традиции и чувства жителей.

