Одежду, обувь, средства личной гигиены, а также медикаменты отправили из Рузы в Курскую область
Фото: [Благотворительный фонд «ТРОЯ»]
Четыре тонны помощи отправлено из Рузского округа для жителей Курской области, пострадавшим от действий военных сил Украины. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Рузского городского округа.
Отмечается, что ружане собрали для курян одежду (детскую, женскую, мужскую), обувь (детскую, женскую, мужскую), игрушки, средства личной гигиены, медикаменты, постельное белье, провизию.
В сборе помощи и в ее погрузке приняли участие жители Рузы, поселка Тучково и поселка Дорохово, а также Благотворительный фонд «ТРОЯ», депутаты Совета депутатов Рузского городского округа, Рузское отделение «Русской общины» и местный предприниматель Юрий Дорофеев, который лично доставит груз жителям Курской области.
«Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. Как всегда, быстро отреагировали на призыв о помощи и очень оперативно собрались и помогли в погрузке. Делаем одно и очень важное дело. Вместе мы сила!», — прокомментировал руководитель Благотворительного фонда «ТРОЯ», советник главы муниципалитета Константин Кузьмин.