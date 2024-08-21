Одежду, обувь, средства личной гигиены, а также медикаменты отправили из Рузы в Курскую область

«Огромное спасибо всем, кто принял участие в сборе гуманитарной помощи. Как всегда, быстро отреагировали на призыв о помощи и очень оперативно собрались и помогли в погрузке. Делаем одно и очень важное дело. Вместе мы сила!», — прокомментировал руководитель Благотворительного фонда «ТРОЯ», советник главы муниципалитета Константин Кузьмин.