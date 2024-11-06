Один человек погиб и один пострадал при взрыве бытового газа в Воронеже

Один человек погиб во время взрыва бытового газа в Воронеже, сообщили в пресс-службе МЧС. Отмечается, что пострадавшим является 15-летний подросток.

Сообщается, что подросток госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются медики. На месте происшествия производится эвакуация местного населения.

«Повреждены три квартиры, эвакуированы 32 человека, среди которых один ребенок», — цитирует заявление МЧС ТАСС.

В настоящее время на месте работают экстренные службы. Уточняется более подробная информация по инциденту.