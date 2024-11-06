Один человек погиб и один пострадал при взрыве бытового газа в Воронеже
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Один человек погиб во время взрыва бытового газа в Воронеже, сообщили в пресс-службе МЧС. Отмечается, что пострадавшим является 15-летний подросток.
Сообщается, что подросток госпитализирован. Сейчас за его жизнь борются медики. На месте происшествия производится эвакуация местного населения.
«Повреждены три квартиры, эвакуированы 32 человека, среди которых один ребенок», — цитирует заявление МЧС ТАСС.
В настоящее время на месте работают экстренные службы. Уточняется более подробная информация по инциденту.