«Один день рождения на троих»: дочь бойца СВО родилась после его смерти

Уходя на спецоперацию, Алексей Павлов знал, что станет отцом. Его жена, с которой они успели расписаться за два месяца до начала СВО, была беременна. К сожалению, боец не дожил до рождения дочери, но успел распорядиться, как ее назвать.

Жена Алексея похоронила мужа в апреле 2022 года, а родила ребенка 4-го октября. В начале спецоперации срок был еще маленький, и Павловы не знали пол будущего малыша.

«Если мальчик, то надо назвать Лешей, а если девочка, то Надей. Есть приметы, что в честь отца лучше детей не называть, но сын сказал: «Не верь в такое, что должно случиться, то случится. А у нас в семье может быть третье поколение Алексеев: дед, я и потом сын». Но он был уверен, что у него будет дочка!» — вспоминает мать солдата Людмила Павлова.

А имя Надя бойцу приглянулось не зря. У него была молодая тетя с таким именем, между ними разница в возрасте — 13 лет.

«Они часто бывали вместе, и Леша называл ее «няня». Он говорил: «У меня нянька была моей надеждой жизни, и дочка моя будет продолжением, нашей надеждой». Так мы и назвали внучку Надей», — говорит Людмила корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Интересно, что дата — 4 октября — особенная: дед Алексея родился в этот день, его сестра родилась тогда же, и вот теперь — дочь. Причем, по словам родных, девочка очень похожа на папу.

«Характер его, да и всякие мелочи, как она себя ведет — будто бы Леша в детстве. А еще она часто показывает куда-то в сторону и говорит «папа» или во сне смеется и с ним разговаривает. Возможно, Леша и правда приходит к Наденьке и играет с ней. Иногда веришь, что малыши видят то, что взрослым не дано», — размышляет наша собеседница.

Ранее мы рассказывали о судьбе Алексея Павлова на передовой.