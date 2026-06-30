Один осмотр может спасти от покупки автомобиля: как за 10 минут понять проблемы

При покупке подержанного автомобиля важно учитывать ключевые признаки скрытых дефектов. Специалист объяснил, на какие зоны машины обращать внимание и как снизить риск неудачной сделки. Об этом пишет REGIONS .

Осмотр кузова помогает выявить следы ремонта

При проверке автомобиля с пробегом особое внимание стоит уделить кузову. Осмотр рекомендуется проводить при дневном свете, обращая внимание на равномерность зазоров между деталями. Их различие может указывать на замену или снятие элементов.

Также важно оценить состояние лакокрасочного покрытия. Различие оттенков, неровности или следы шпаклевки могут свидетельствовать о ремонте после повреждений. Дополнительно можно использовать магнит для выявления участков с толстым слоем шпаклевки.

Салон и двигатель раскрывают реальный износ машины

Состояние салона часто не совпадает с заявленным пробегом. Сильный износ руля, педалей и сидений может указывать на скручивание пробега. Посторонние запахи сырости или плесени также являются тревожным сигналом.

В моторном отсеке важно обратить внимание на состояние двигателя. Слишком чистый мотор может скрывать подтекания масла, а посторонние шумы при запуске указывают на возможные неисправности. Цвет выхлопных газов также помогает определить характер проблем.

Подвеска и коробка передач показывают общее состояние автомобиля

При тест-драйве следует оценить работу подвески и трансмиссии. Рывки при переключении передач или посторонние звуки могут свидетельствовать о неисправностях коробки.

Во время движения по неровной дороге не должно быть вибраций, стуков или ухода автомобиля в сторону. Такие признаки часто указывают на проблемы с подвеской или нарушенную геометрию колес.

Юридическая проверка снижает риск покупки проблемного авто

Перед покупкой важно проверить документы автомобиля. Особое внимание уделяется паспорту транспортного средства, количеству владельцев и возможному наличию дубликата.

Дополнительно рекомендуется использовать онлайн-сервисы для проверки истории автомобиля, включая участие в ДТП, пробег и возможные ограничения. Это помогает избежать покупки машины с юридическими проблемами.

Проверка и диагностика помогают избежать больших расходов

Эксперты отмечают, что предварительная диагностика позволяет выявить большинство скрытых дефектов еще до сделки. Выезд специалиста, проверка на сервисе и анализ истории автомобиля значительно снижают риск финансовых потерь.

По оценкам специалистов, стоимость базовой проверки несопоставима с возможными расходами на ремонт, которые могут достигать сотен тысяч рублей.