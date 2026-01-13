Один шаг — и трагедия: Малышева раскрыла подробности о несчастном случае с соведущим

Инцидент с участием известного телеведущего и врача Германа Гандельмана стал иллюстрацией серьезных рисков, связанных с отдыхом в зимний период. Его коллега по программе «Жить здорово!» Елена Малышева рассказала, что Гандельман во время поездки в Европу провалился под лед, что привело к сильному обморожению и хирургическому вмешательству. Об этом пишет Lenta.ru со ссылкой на эфир.

Несмотря на реально опасную ситуацию, ведущему удалось не утонуть и встать на ноги. По словам Малышевой, Гандельман, выбравшись из воды, несколько часов шел с одной босой ногой в носке, что значительно усугубило последствия. Это типичная ошибка, которую специалисты по выживанию советуют избегать: необходимо как можно быстрее снять мокрую одежду, укутать пострадавшую конечность и обратиться за экстренной помощью.

Креативность подачи информации в формате личной истории от коллеги позволила превратить сухое медицинское предупреждение в эмоциональный и запоминающийся кейс. Малышева также отметила, что перед поездкой просила Гандельмана поклясться, что он не будет ходить в горы, но инцидент произошел на равнине у водоема.

«Я ему сказала: "Поклянись, что не полезешь в горы. Поклянись". Он мне сказал: "Я тебе клянусь". Он всегда честный, он всегда держит слово. Потом он мне звонит и говорит: "Я обморожен. У меня что-то удалили. (...) Я пошел гулять, провалился в какое-то озеро, вылез без одного башмака". И дальше несколько часов с одной босой ногой в носке он топал», — вспомнила она, говоря о коллеге.

Исходом для телеведущего стала операция — ему удалили часть мягких тканей ноги из-за некроза, вызванного обморожением. Сейчас Гандельман в добром здравии, но Малышева до сих пор припоминает этот случай, как пример не сдержанного слова.

