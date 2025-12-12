«Жесть и дикость» в аптечке: модная «безобидная» добавка доводит до больничной койки

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева заявила о серьезных рисках, связанных с самостоятельным приемом магния. По ее словам, в медицинской практике фиксируются случаи остановки сердца и резкого снижения давления у пациентов, которые использовали препарат без консультации специалиста. Об этом она рассказала в эфире программы «Жить здорово!», передает Life.ru.

Малышева отметила, что в России дефицит магния как массовое явление отсутствует, поскольку организм получает необходимое количество микроэлемента из повседневных продуктов питания. Она перечислила картофель, гречку, рис, творог, сыр, зелень и хлеб как основные источники магния в рационе.

По словам врача, часть госпитализаций с нарушениями работы сердца связана именно с бесконтрольным употреблением магниевых добавок. Телеведущая подчеркнула, что попытки корректировать состояние организма без обследования могут привести к тяжелым последствиям, и назвала такие действия неоправданными и опасными.

