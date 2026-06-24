Один взлом роутера может открыть доступ ко всей цифровой жизни семьи

Взлом домашней Wi-Fi-сети может привести не только к снижению скорости интернета, но и к утечке личных данных, компрометации аккаунтов и доступу злоумышленников к устройствам умного дома. Об этом «Газете.Ru» рассказал руководитель эксперт по информационной безопасности Саркис Шмавонян.

Эксперты по информационной безопасности предупредили россиян о рисках, связанных со слабой защитой домашних Wi-Fi-сетей. По словам специалистов, последствия взлома могут оказаться гораздо серьезнее, чем простое снижение скорости интернет-соединения.

Домашняя сеть может стать точкой входа для злоумышленников

Сегодня к одному роутеру обычно подключены смартфоны, компьютеры, телевизоры, камеры видеонаблюдения, голосовые помощники и различная бытовая техника. Получив доступ к сети, злоумышленники способны искать уязвимости в подключенных устройствах и анализировать передаваемые данные.

Специалисты отмечают, что в результате атаки могут быть скомпрометированы учетные записи пользователей, а также устройства системы умного дома, включая камеры наблюдения и другие элементы цифровой инфраструктуры жилья.

Какие ошибки чаще всего допускают пользователи

Одной из наиболее распространенных проблем остается использование заводских настроек роутера. Кроме того, эксперты рекомендуют отключать функцию WPS, если она не используется постоянно, поскольку этот механизм может стать дополнительной точкой для несанкционированного доступа.

Для повышения уровня безопасности владельцам домашних сетей советуют использовать сложные уникальные пароли и современные стандарты шифрования. Предпочтительным вариантом считается WPA3, а при отсутствии его поддержки — WPA2 с AES.

Как защитить домашнюю сеть

Дополнительную безопасность обеспечивает контроль списка подключенных устройств. Многие современные роутеры позволяют ограничивать доступ по MAC-адресам, что усложняет задачу потенциальным злоумышленникам.

Также специалисты рекомендуют использовать DNS-сервисы с фильтрацией вредоносных и фишинговых сайтов. Такая настройка помогает защитить все устройства, работающие через домашнюю сеть.

Кроме того, важно регулярно проверять список подключенных устройств и своевременно обновлять прошивку роутера. Появление неизвестных подключений должно стать поводом для немедленной смены пароля и проверки параметров безопасности.

Угроза становится все более актуальной

Эксперты подчеркивают, что с ростом количества подключенной техники значение защиты домашних сетей продолжает увеличиваться. Сегодня безопасность роутера напрямую связана с защитой личных данных, цифровых сервисов и устройств, которыми ежедневно пользуются все члены семьи.