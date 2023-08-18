Одиннадцатый семинар для членов УИК прошел в Московской области

Еще один семинар состоялся в Подмосковье для членов участковых избирательных комиссий, участникам, в частности, рассказали об интерфейсе и задачах интерактивного рабочего блокнота. Об этом сообщили в соцсетях Избирательной комиссии.

Помимо этого, в рамках обучения прошли практические задания по отработке полученных инструментов и способах развития эмоциональной устойчивости, техники отражения манипуляций, агрессии и провокаций на избирательных участках.

«Обучение прошло на высоком уровне. Для себя я очень много что познала: как вести себя, как справляться с эмоциями, как реагировать на различные ситуации, которые могут неожиданно возникнуть. Все полученные знания буду применять в дни голосования», — рассказала председатель УИК № 3470 г. Щелково Элен Попова.

Отметим, что в семинаре в этот раз приняли участие представители городских округов Щелково, Звездный городок, Лосино-Петровский, Фрязино, Черноголовка и Ногинск.

Во время выборов Общественная палата Подмосковья обеспечит наблюдение на избирательных участках.