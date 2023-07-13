Одна из азиатских стран разрешила россиянам въезд без визы

Государство Мьянма, находящееся на юго-востоке Азии, разрешила гражданам России въезд без визы на территорию страны. Уточняется, что русские туристы могут приехать на 30 дней в период до 30 июля 2024 года. Об этом сообщили представители Консульского департамента МИДа РФ в официальных социальных сетях .

Въезд будет разрешен россиянам, посещающим Мьянму с туристическими и деловыми целями. Попасть в страну можно через один из трех международных аэропортов на территории государства.

Россияне также теперь могут оформить специальную тур. визу со сроком действия до полугода. Двухкратная виза позволяет оставаться в стране до месяца, а многократная – до 90 дней. Стоимость документа варьируется от $55 до $85.