Одно из главных общественных пространств благоустроили в Электрогорске

В Электрогорске завершилось благоустройство одного из главных мест притяжения для общественности — «Ротонды». Об этом в своих социальных сетях рассказал временно исполняющий полномочия главы городского округа Электрогорск Московской области Александр Кулаков. На днях он посетил объект.

«Проверили качество выполненных работ и наметили планы по дальнейшему развитию данной зоны», - сказал Кулаков.

На объекте произвели полное благоустройство территории, а именно заасфальтировали дорогу и установили бордюры. Кроме того, в зоне отдыха появились новые лавочки, а также плитка на площади, где находится дерево «любви» с замками.

Отметим, что в Электрогорске регулярно инспектируют различные объекты, где проводится благоустройство. Комиссия выезжает на места, контролирует ход работ. Кроме того, прямо на месте обсуждаются планы по дальнейшему развитию территорий.