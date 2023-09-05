«Одноглазый» Шольц впервые появился на публике после падения на пробежке

Канцлер Германии Олаф Шольц чувствует себя хорошо и нет поводов для беспокойства о его здоровье. Об этом сам политик заявил журналистам, появившись накануне в публичном пространстве, сообщает агентство DPA

Напомним, Олаф Шольц накануне споткнулся во время пробежки и, не успев подставить руки, шлепнулся на землю. После чего он опубликовал фото, на котором правый глаз его скрыт специальной повязкой, а на лице можно разглядеть множество ссадин.

«Все хорошо», — сказал Шольц справившимся о его здоровье журналистам, посетив религиозное мероприятие в Берлине.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Берлине порекомендовали российским гражданам пока отказаться от поездок в Германию на транспортных средствах с российскими номерами.