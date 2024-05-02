Одному из самых жестоких насильников и убийц России угрожают самосудом

Владимир Ретунский, один из самых известных жестоких маньяков России, находится под охраной правоохранителей. Все дело в постоянных угрозах: мужчине уже 74 года, но за прошлое его не простили местные жители, родные, друзья убитых девушек, и другие неравнодушные лица. Журналист сайта aif.ru пообщался с теми, кто знал душегуба и его жертв.

Один из жителей Поворино Воронежской области рассказал, что его супруга училась с одной жертв. Девочке Люде Прозоровой было 15 лет, она была смуглой брюнеткой, но после зверств маньяка она стала почти вся седой. Ретунский заставил ее смотреть на мучения подруги Оли Федоровой. Девочек хоронили в закрытых гробах.

«Ретунский жил скромно, работал водителем, когда-то даже моя мама у него была начальница. Никто бы не мог подумать, что такой зверь рядом. А спалился он на собаке: у его последней жертвы был щенок. Собаку он пожалел и подарил пасынку Диме», — вспоминает местный житель.

Когда искали одну из жертв, было указано, что она вышла с собакой породы ротвейлер. На те времена была крайне редкой породы. В 1997 году Ретунского задержали. Полагают, что он убил 14 девушек. Однако его причастность установили лишь к девяти. Маньяка приговорили к смертной казни, но его спас лишь мораторий, принятый на высшую меру наказания в новой России. В итоге мужчина отсидел 15 лет в колонии строгого режима и вышел. Далее он сел за кражу и опять попал в тюрьму, освободившись в 2015-м.

Сейчас он живет в Воронежской области, а жители грозят самосудом. В его жилище плотно заколочены окна, он почти не выходит и часто под охраной.