Депутат Госдумы рассказал, как получить оплату больничного, если заболел в отпуске

Российские граждане имеют право на получение выплаты по временной нетрудоспособности при заболевании в отпуске. Для этого необходимо прервать такой отпуск досрочно и документально (то есть «на бумаге») вернуться к исполнению трудовых обязанностей, после чего оформить больничный лист. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил Дмитрий Свищев (ЛДПР), депутат Государственной думы.

«Ко мне на приемы приходят люди, которые неделями болели в отпуске за свой счет, терпели, не обращались к врачам, потому что думали: “Все равно не оплатят”. Это заблуждение. Если вы заболели, вы имеете полное право прервать административный отпуск, на бумаге вернуться к работе и оформить больничный. Деньги за дни болезни вам обязаны выплатить», — заявил парламентарий.

Свищев пояснил, что согласно общему правилу пособие по нетрудоспособности за период неоплачиваемого отпуска не начисляется. Вместе с тем действующее законодательство не препятствует работнику выйти из такого отпуска раньше установленного срока.

«Работодатель не вправе запретить вам прервать отпуск и оформить больничный, если вы действительно заболели. Ваше здоровье — это ваше здоровье. А обязанность работодателя передать в Социальный фонд достоверные сведения. Решение о выплате принимает фонд, а не начальник. Так что не бойтесь, действуйте по закону», — добавил депутат.

Он уточнил алгоритм действий: сначала необходимо обратиться за медицинской помощью и получить листок нетрудоспособности. При этом важно, чтобы больничный был открыт уже после даты досрочного завершения административного отпуска либо после его окончания по графику.

