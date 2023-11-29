Офис украинского президента приказал главам обладминистраций прекратить любое общение с Залужным

Противостояние президента Зеленского и главкома ВСУ вышло на новый уровень.

Сведения об этом опубликовало издание «Страна.ua», которое сослалось на данные, полученные от журналиста Юрия Николова.

«Офис президента Украины дал на прошлой неделе указание главам обладминистраций прекратить любое общение с главкомом ВСУ Валерием Залужным», - указано в статье.

Этот приказ был отдан, чтобы региональные элиты не создавали вокруг Залужного никакого ажиотажа. Сам журналист назвал данные действия уничтожением потенциального конкурента и созданием раскола на ровном месте.