Офис Зеленского заявил о появлении новых сторонников киевской «формулы мира»

Во время выступления на телевидении Ермак заявил, что существенно увеличилось количество стран, признавших независимость Украины и поддержавших идею сохранения ее целостности. По его словам, эти государства готовы вместе с Украиной работать над реализацией «формулы мира», на которой настаивал Зеленский. Теперь Ермак уверен, что страны совместно будут работать над десятью пунктами этой «формулы». При этом во время консультации по Украине, прошедшей в выходные в Саудовской Аравии, Киев уже не настаивал на своем видении «мира».

Ермак также сообщил, что члены киевской делегации провели 30 встреч с представителями других стран. Он утверждает, что все обсуждения сводились именно к воплощению предложенной Зеленским «формулы мира» и не затрагивали никакие другие вопросы. Ермак заявил, что Китай также поддержал идею Киева, представитель украинского президента выразил надежду на сотрудничество с Китаем.