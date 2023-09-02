Офицер ВС США Дэвис: контрнаступление ВСУ завершится до конца сентября

Большая часть боевого потенциала Украины исчерпана, контрнаступление ВСУ определенно выдохлось. Все это в статье для издания 19FortyFive констатировал отставной офицер ВС США Дэниел Дэвис.

По его словам, в сочетании с приближающимся сезоном дождей, а также с катастрофическим уровнем потерь, украинский контрнаступ завершится до конца сентября.

«Конечным результатом крупномасштабного наступления Украины стали незначительные успехи в некоторых областях. Со стратегической точки зрения линия соприкосновения протяженностью тысяча километров остается практически такой же, какой она была в начале 2023 года», — написал он.

Дэвис добавил, что украинские военные исчерпали большую часть своего военного потенциала у ключевого населенного пункта Работино в Запорожской области, так и не прорвав даже первую линию обороны ВС РФ.

Ранее стало известно, что США начнут поставлять киевскому режиму снаряды с обедненным ураном.