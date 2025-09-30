Офицера с онкологией вместо госпиталя отправили на передовую СВО

Капитан Роман Белов, у которого весной 2025 года диагностировали узловую пигментную эпителиоидно-клеточную меланому волосистой части головы, был направлен командовать мотострелковой ротой в зоне СВО, несмотря на заключение военно-врачебной комиссии о категории годности «В» (ограниченно годен) и прямые рекомендации онкологов избегать тяжелых нагрузок. Об этом сообщает Lenta.ru, выяснившая подробности истории.

Как сообщает «Лента», онкологическое заболевание у 35-летнего офицера выявили после того, как он случайно сорвал появившуюся во время службы родинку, сохранил биоматериал и самостоятельно сдал его на гистологию в ростовской больнице. Результат анализа подтвердил меланому второй стадии, однако из-за трехмесячной задержки с обследованием необходимое широкое иссечение опухоли так и не было проведено.

Как утверждает Белов, врачи констатировали упущенный срок для иммунотерапии и назначили лишь активное наблюдение с обследованием каждые три месяца. Несмотря на это и наличие сопутствующих диагнозов (остеохондроз, спондилез, сколиоз), офицера направили служить в зону СВО, где, по его словам, «к врачу попасть невозможно», а самочувствие ухудшается — по всему телу появились папилломы, аналогичные первоначальной опухоли.

«Конечно, о наследственности помнил и к онкологии всегда серьезно относился. И по поводу родинок напрягался, потому что читал, что нужно внимательно за ними наблюдать. Но на СВО особо нет возможностей заниматься здоровьем, поэтому не придавал особого значения, что это там выросло. А когда сорвал и оттуда кровь хлестать начала, то решил все же провериться», — объяснил боец.

По словам онкодерматолога Марины Воропаевой, травматическое удаление родинки не считается лечением — часть опухоли осталась в коже, а начиная со второй стадии меланомы требуется системная терапия для профилактики рецидивов.

Юрист Иван Селиванов пояснил, что увольнение военнослужащего с категорией «В» возможно по решению аттестационной комиссии, а Устав внутренней службы обязывает командиров создавать условия для выполнения врачебных предписаний. Ведь забота о сохранении и укреплении здоровья военнослужащих — обязанность командиров.

Подчеркнем, что Минобороны РФ не комментировало данную ситуацию. Однако «Лента.ру» направила запрос в ведомство с просьбой дать ответ по истории офицера Белова, вероятно, вынужденного служить при ухудшении самочувствия из-за рака.

Ранее сообщалось, что школьника затравили из-за отца — участника СВО. Скандальная история дошла до Екатерины Мизулиной и власти региона.