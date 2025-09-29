В Усть-Кинельском Самарской области разгорается скандал, связанный с жестоким буллингом школьника, отца которого мобилизовали для участия в СВО. Как сообщается в обращении к уполномоченному по правам ребенка Екатерине Мизулиной, травля приобрела систематический характер.

По опубликованной в телеграм-анале Мизулиной информации, одноклассники не только избивают мальчика, плюют в его пенал и портят вещи, а также называют отца «фашистом», а самого ребенка — «безотцовщиной».

Ситуация, по словам семьи мальчика, усугубляется полным бездействием администрации учебного заведения — вместо защиты педагоги обвиняют пострадавшего в том, что он «не умеет защитить себя», а директор школы вовсе позволил себе циничную реплику: «А как он будет себя в армии защищать?»

«Я обратилась к губернатору Самарской области с просьбой помочь ребенку. Также мы направили обращение в Следственный комитет. Сейчас уже по ситуации возбуждено уголовное дело», — написала Мизулина.

Сейчас ребенка вынужденно перевели на платное онлайн-обучение, поскольку в поселке просто нет другой школы. Особенно тревожным является факт, что прошлогодние обращения родственников в Министерство образования региона не дали результата. По словам родных мальчика, был наказан лишь один учитель, а травля продолжилась.

