Ограничение на полеты в Москву было продлено авиакомпанией «Туркменистан»

Как сообщает сайт aif.ru , ранее уже приостанавливались авиаперелеты из Ашхабада в Москву до 22 августа.

Авиакомпания «Туркменистан» приняла решение продлить ограничение на полеты в Москву до 28 октября. Это означает, что рейсы из Ашхабада в Москву будут приостановлены.

Пассажирам, которые купили билеты на этот рейс, предлагают переоформить их на Ашхабад - Казань. Такое решение было принято в связи с ограничениями на авиаперелеты в Москву и необходимостью обеспечения альтернативного варианта для пассажиров.

В случае, если они не согласны с предложенной заменой рейса, компания обещает вернуть деньги за приобретенные билеты.

С другой стороны, радостной новостью является восстановление регулярного авиасообщения между Россией и Кубой, приостановленного еще в 2022 году.