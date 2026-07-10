Огромное осиное гнездо на окне в Ногинске превратилось в опасную мишень

В поселке Красный Электрик Богородского округа на окне квартиры разрослось осиное гнездо таких размеров, что привлекло внимание местных детей — те стали забрасывать его камнями, не осознавая последствий. Кандидат биологических наук Алексей Володин предупредил в беседе с REGIONS : в жаркую погоду осы особенно агрессивны и способны атаковать всей колонией, а самостоятельное уничтожение улья только увеличивает риски. Единственный безопасный выход — вызвать дезинсекторов.

Биолог пояснил: окна и чердаки — идеальные места для строительства гнезд, там тепло и нет сквозняков. Но главная проблема — в поведении ос. В июле, когда в колонии появляются самцы и новые матки, а сладких фруктов становится меньше, рабочие особи переходят в режим повышенной защиты. Любое вмешательство воспринимается как угроза, выделяются тревожные феромоны — и вся колония мобилизуется для атаки.

Эксперт категорически предостерег от попыток сбить гнездо палкой, залить кипятком или обработать аэрозолем. Это гарантированно спровоцирует массовое нападение. Особенно опасно такое соседство для аллергиков.

Единственный верный алгоритм — вызвать профессионалов-дезинсекторов. Они сначала обработают улей специальными препаратами, дождутся гибели насекомых, и только потом демонтируют и утилизируют его.

В Подмосковье подобные случаи становятся все более частыми из-за жары и роста популяции ос. Специалисты напоминают: чтобы не привлекать крылатых соседей, стоит убирать пищевые отходы, плотно закрывать мусорные баки и не оставлять компостные кучи у дома. Но если улей уже появился — доверять его устранение стоит только службам с лицензией.