Огромные пауки-осы наводнили Москву и Подмосковье

О появлении внушительного размера паукообразных в столичном регионе сообщают местные жители в соцсетях и делятся фотографиями увиденного.

Отмечается, что тело у пауков характерной для ос окраски. Лапки достигают до 5 см. При этом, пока пауки пока не проявляют никакой агрессии к окружающим.

Стоит отметить, согласно данным биологов, раньше такие пауки-осы встречались исключительно на юге России. Что стало причиной их миграции в более северные широты пока остается загадкой. Также известно, что они не ядовиты.