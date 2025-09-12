Огромный немигающий глаз и тайна «инопланетного» гостя: неожиданная находка на пляже в США

На побережье Калифорнии произошел необычный инцидент: отдыхающие приняли гигантскую морскую гостью за прибрежный валун. Как сообщает интернет-издание SFGate, открытие было сделано на пляже регионального парка Доран, расположенного неподалеку от Санта-Розы.

Первоначально посетители пляжа не придали значения огромному объекту почти идеальной круглой формы, лежавшему у кромки воды, решив, что это просто большой камень. Любопытство возникло лишь тогда, когда кто-то разглядел удивительно большой и совершенно неподвижный глаз таинственного существа.

Вскоре загадка разрешилась — на берег выбросилась крайне редкая луна-рыба обманщик, известная науке как Mola tecta. Несмотря на родство с более распространенной обыкновенной луной-рыбой (Mola mola), этот вид отличается более утонченным и широким телом. К моменту прибытия сотрудников парка глубоководная обитательница была еще жива, и очевидцы предприняли отчаянные попытки вернуть ее в океан. К сожалению, усилия людей не увенчались успехом, и рыба погибла. Специалисты-биологи сейчас расследуют обстоятельства ее смерти, имея в распоряжении лишь одну небольшую подсказку — незначительную рану в области плавника.

Особый интерес эта находка представляет потому, что вид Mola tecta был официально описан и классифицирован лишь в 2017 году, став первым за последние 130 лет новооткрытым видом в семействе лун-рыб. Интересно, что до этого момента ее регулярно вылавливали, но ошибочно причисляли к ее более известным сородичам. Отличительными чертами «обманщицы» являются продолговатая форма тела, необычно жесткая кожа и клювообразные зубы.

