Москвич отдал мошенникам почти 1,5 млн рублей под угрозой уголовного дела

Столичные полицейские задержали предполагаемого курьера телефонных мошенников, который получил у потерпевшего почти 1,5 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по Москве, пишет Агентство городских новостей « Москва ».

По данным ведомства, жертвой аферистов стал 28-летний житель столицы. В течение нескольких дней ему поступали звонки от людей, представлявшихся сотрудниками различных государственных служб. Злоумышленники убедили мужчину, что с его банковских счетов якобы были переведены средства на финансирование экстремистской организации, а в отношении него возбуждено уголовное дело.

Под психологическим давлением потерпевший оформил кредит на сумму около одного миллиона рублей, снял со счетов еще 985 тысяч рублей и передал все деньги неизвестному человеку, рассчитывая таким образом урегулировать ситуацию. Позже мошенники убедили его передать еще 480 тысяч рублей из личных накоплений. Общая сумма причиненного ущерба составила 1 млн 465 тыс. рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали 21-летнего жителя Москвы, которого следствие считает посредником в преступной схеме. По предварительным данным, после получения наличных он конвертировал деньги в криптовалюту и перевел их организаторам мошенничества.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ («Мошенничество»). В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают устанавливать личности и местонахождение остальных участников преступной группы.

Ранее сообщалось о новой уловке мошенников.