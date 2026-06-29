Стало известно, сколько рабочих и выходных дней будет в июле

При стандартной пятидневной рабочей неделе россиян в июле ожидают 23 рабочих дня и восемь выходных. Об особенностях производственного календаря рассказала РИА Новости доцент кафедры трудового права и права социального обеспечения имени К. Н. Гусова Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА) Регина Долотина.

По словам специалиста, июль включает 31 календарный день. Из них 23 приходятся на рабочие будни, а восемь дней составляют традиционные выходные — субботы и воскресенья.

Эксперт также отметила, что в июле отсутствуют государственные праздничные даты, поэтому дополнительных нерабочих дней или переносов выходных в течение месяца не предусмотрено. Таким образом, график работы останется стандартным для сотрудников, занятых по пятидневной рабочей неделе.

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