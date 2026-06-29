Нападающий ЦСКА пропустит начало сезона из-за травмы колена

В ближайшее время медицинский штаб ЦСКА определит, нужно ли хирургическое вмешательство или можно обойтись консервативным лечением. В зависимости от этого срок восстановления может составить от одного месяца до трех.

18-летний Воронов считается одним из самых талантливых молодых нападающих России. В январе он перешел в ЦСКА из «Урала» за €3 млн. Футболист успел провести 10 мячей за армейский клуб в чемпионате и Кубке России, не отметившись результативными действиями.

ЦСКА начнет сезон в РПЛ домашним матчем с калининградской «Балтикой».

Ранее стало известно, что капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян переходит в саудовский «Аль-Ахли».