Синоптики спрогнозировали облачность и до +24 градусов в Подмосковье 29 июня

В понедельник, 29 июня, жителей Москвы и Подмосковья ожидает облачная погода с прояснениями. Согласно прогнозу Гидрометцентра России, местами в столичном регионе пройдут кратковременные дожди.

В дневные часы в Москве воздух прогреется до +21…+23 градусов. Ночью температура снизится до +11 градусов.

В Московской области днем синоптики прогнозируют от +19 до +24 градусов. В ночное время столбики термометров могут опуститься до +9 градусов.

По данным метеорологов, ветер будет северо-западного направления со скоростью от 5 до 10 метров в секунду.

Атмосферное давление в течение дня составит около 748 миллиметров ртутного столба.

Ранее сообщалось, что в июле россиян ждут 23 рабочих дня.