Огромный триколор пронесли жители Талдомского городского округа в День России

В Талдомском городском округе ярко отметили День России. Праздничные гуляния прошли в разных муниципалитетах. Но основной площадкой стал парк культуры и отдыха «Победа». Программу организовали так, чтобы интересно было и взрослым, и малышам.

Для детей устроили мастер-классы и игры. А еще ребятню развлекали ростовые куклы. На сцене выступили местные творческие коллективы. Музыка и песни не смолкали до самого вечера. Вместе с жителями округа в парке праздник встретил и его глава Юрий Крупенин.

«Россия – это талантливые, отзывчивые и сильные духом люди, которые живут и трудятся рядом с нами. Россия – это память, великое наследие наших предков, это гордость за героическое прошлое и вера в светлое будущее», - сказал глава Талдомского городского округа Юрий Крупенин.

Также к торжествам присоединились парламентарии Совета депутатов и члены Совета ветеранов. Кульминацией торжества стало шествие с огромным триколором. Эту акцию организовали ребята Молодежного центра «Выбор». И жители активно их поддержали. Одни несли этот большой флаг России, другие взяли в руки флаги поменьше, а также их мини-версии – трехцветные ленточки.

Вспомнили в Талдомском городском округе в День России и бойцов СВО. Местный житель - ветеран Великой Отечественной войны Николай Имчук обратился к военнослужащим специальной военной операции.

«Ребята, желаю, чтобы вы так, как мы воевали. Даже лучше нас. Желаю Победы. Мы будем вместе встречаться, наше поколение победителей и ваше поколение победителей», - сказал ветеран.