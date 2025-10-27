Огромный зеленый «рупор пропаганды» появился в центре Москвы

Объект стал символическим жестом с медийной работой — внутри рупора оборудована полноценная студия, где проходят прямые эфиры, интервью и записи программ на разных языках. Наружная поверхность инсталляции оформлена цитатами зарубежных политиков и СМИ о телеканале, включая высказывание бывшего госсекретаря США Джона Керри, назвавшего RT «рупором пропаганды», а также заявления Жозепа Борреля, Николаса Мадуро и представителей Госдепартамента США.

Инсталляция выполняет одновременно несколько функций: привлекает внимание прохожих нестандартным форматом, обеспечивает телеканалу прямое взаимодействие с аудиторией в центре столицы и визуализирует концепцию медийного влияния через метафору рупора. Для горожан и туристов объект стал новой точкой притяжения, где можно наблюдать за работой телевизионной студии в реальном времени, что усиливает эффект прозрачности и вовлеченности.

