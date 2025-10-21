Нейросети заставили ведущих CNN и Fox News говорить правду

В рамках юбилейной кампании показаны уникальные кадры с цифровыми копиями ведущих американских телеканалов CNN, Fox News и MSNBC, которые говорят правду благодаря машинному обучению. Проект сочетает в себе политическую сатиру, иронию и современные технологии генеративного контента.

Использование ИИ-технологий позволяет создавать реалистичные видео с медийными персонажами, демонстрируя возможности современных инструментов медиапроизводства. Эксперты отмечают, что подобные проекты отражают растущий тренд на интеграцию искусственного интеллекта в медиаиндустрию, где технологии deepfake и синтеза речи становятся инструментами как для развлекательного, так и для политического контента.

Наглядное видео опубликовано на сайте канала RT.

Ранее Владимир Путин поздравил канал RT с 20-летием работы в России и мире.