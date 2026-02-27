Огурцы продолжат дешеветь из-за увеличения светового дня

Цены на огурцы в России могут продолжить снижаться по мере увеличения продолжительности светового дня. Такой прогноз озвучил председатель президиума Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов в комментарии РИА Новости .

По данным Росстата, за период с 17 по 24 февраля инфляция в стране составила 0,19%, а с начала 2026 года потребительские цены выросли на 2,14%. При этом огурцы за неделю подешевели на 3,8%, став одним из продуктов с наиболее заметным снижением стоимости.

Богданов отметил, что увеличение светового дня традиционно способствует росту объемов тепличного производства, что приводит к расширению предложения на рынке и, как следствие, к корректировке цен вниз. По его оценке, текущая динамика свидетельствует о формировании устойчивой тенденции к удешевлению продукции.

Представитель отрасли также указал, что статистика федеральных торговых сетей уже подтверждает этот тренд. Согласно данным ритейлеров, минимальные цены на огурцы за последнюю неделю снизились в среднем на 7,5%. В результате средняя минимальная стоимость продукта в сетевых магазинах достигла примерно 266 рублей за килограмм.

Ранее диетолог оценила влияние трендовой водоросли на здоровье.