Охота на «немцев»: названы автомобили, которые чаще всего угоняют у россиян

Угонять автомобили в России стали реже, но преступники переключились на премиум. По итогам 2025 года и в первом квартале 2026-го страховщики фиксируют устойчивый интерес злоумышленников к дорогим европейским моделям. Autonews.ru опросил крупные компании и составил антирейтинг машин, которые угоняют чаще всего.

Российский авторынок демонстрирует парадоксальную статистику: общее число автомобильных краж неуклонно снижается, однако владельцам дорогих европейских иномарок расслабляться рано. По итогам 2025 года и первого квартала 2026-го страховщики зафиксировали резкое смещение интереса преступников в сторону премиального сегмента. Если массовые модели стали похищать реже, то за люксовыми представителями автопрома Германии и Великобритании началась настоящая охота.

Вице-президент компании «Ренессанс страхование» Сергей Демидов отмечает, что в лидерах антирейтинга по частоте угонов оказались модели, которые сейчас попадают в страну преимущественно через параллельный импорт. Первое место в этом списке занял представительский седан BMW 7-series. Вслед за ним в зоне высокого риска расположились спортивные кроссоверы и внедорожники.

По данным «РЕСО-Гарантия», пятерка брендов, которые чаще всего фигурируют в сводках о хищениях, выглядит следующим образом:

Mercedes-Benz;

BMW;

Volkswagen;

Land Rover;

Skoda.

Эксперты связывают такую активность злоумышленников с дефицитом и высокой стоимостью комплектующих. Как пояснили в пресс-службе компании «Согласие», на вторичном рынке запчастей детали для Mercedes и Jaguar оцениваются крайне высоко, что делает разбор угнанных машин прибыльным нелегальным бизнесом. При этом общая доля «европейцев» в российском автопарке постепенно сокращается, что делает каждый сохранившийся экземпляр еще более желанной добычей для профессиональных угонщиков.

Директор «Автостата» Сергей Целиков подчеркивает, что интерес к тому же BMW Х7 растет — продажи этой модели в начале 2026 года подскочили почти вдвое, что моментально отразилось и на криминальной статистике.

География преступлений также преподносит сюрпризы. Традиционными центрами риска остаются Москва и Санкт-Петербург, где сосредоточена основная масса дорогого транспорта. Однако страховщики из «ВСК» указывают на аномальную активность в регионах: в начале текущего года на Ярославскую и Рязанскую области пришлось около 40% всех зафиксированных случаев.

Большинство краж произошло в феврале, что эксперты связывают с сезонными всплесками спроса на запчасти перед весенним техобслуживанием. Несмотря на общую позитивную динамику снижения преступности, владельцам немецкого премиума рекомендуют не полагаться на удачу и усиливать меры технической защиты.

