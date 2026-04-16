«Не выходя из машины»: китайский производитель запатентовал унитаз, встроенный в сиденье

Пробки в час пик больше не будут проблемой для тех, кому срочно нужно в туалет. Китайский производитель электрокаров получил патент на устройство, которое превращает пассажирское кресло в полноценный санузел. Об этом сообщает Carnewschina.

Заявка была подана еще в апреле 2025 года, а одобрение пришло ровно через год — 10 апреля 2026-го. Теперь, по задумке инженеров, под сиденьем будет скрываться специальная чаша, а сам унитаз соединяется с креслом через особый узел.

По международной патентной классификации изобретение относится к разделу «Обустройство санитарных зон в машинах». Это не первая попытка решить деликатную проблему. Ранее другая компания демонстрировала вариант с откидным кольцом и сменными пакетами, которые хранились в подлокотнике. Но новый подход оказался практичнее: он использует пустоту под сиденьем, что особенно ценно для электрокаров, где каждый сантиметр на счету.

Эксперты полагают, что такое решение может стать стандартом для дальнобойных электромобилей и такси. Водителям и пассажирам больше не придется искать заправку или кофейню, чтобы справить нужду. Правда, как именно будет выглядеть процедура опорожнения и чистки бачка, в патенте не уточняется.

