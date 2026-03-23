Охота за линзами: почему оптометристы стали главной целью оптик по всей России

В России уже третий год наблюдается «кадровая война» за оптометристов. Об этом «Газете.Ru» сообщила Мария Ежова, руководитель по подбору персонала сети «Счастливый взгляд».

Оптометрист — это специалист со средним медицинским образованием. В отличие от врача-офтальмолога, лечащего болезни глаз, он разбирается в медицинской оптике и физике. Его задача — точно определить параметры зрения и подобрать очки или линзы с учетом индивидуальных особенностей пациента.

Ежова поясняет, что распространено ошибочное мнение, будто рецепт должен выписывать врач в поликлинике. На практике это делает оптометрист в оптике, в то время как врач занимается лечением.

В стране работает более 7 тыс. частных оптик. Для их стабильного функционирования необходимо около 14 тыс. оптометристов. Однако колледжи выпускают всего 300–350 таких специалистов в год, а потребность в кадрах закрыта лишь на 60%.

Выпускники не восполняют даже естественную текучесть, хотя рынок оптики растет на 8–10% ежегодно. В регионах поиск сотрудника может растягиваться на месяцы.

«Глобально проблема кроется в том, что про профессию оптометриста мало кто знает как среди выпускников школ, так и их родителей. <…> Работодатели фактически выстраиваются в очередь за выпускниками колледжей», — отмечает Ежова.

Спрос подогревает и демография: количество людей с нарушениями зрения растет. Средняя зарплата оптометриста составляет 60–100 тыс. рублей, и на такой доход могут рассчитывать даже новички. Обучение занимает около 2,5 лет (колледж плюс специализация), что значительно быстрее получения высшего медицинского образования. Эксперт предупреждает: без увеличения объема подготовки кадров дефицит будет только усиливаться.

