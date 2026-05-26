В «Спартаке» уклончиво ответили на вопрос о возможном переходе Дзюбы

Спортивный директор «Спартака» Франсис Кахигао в интервью «СЭ» ответил на вопрос о возможном переходе в московский клуб лучшего бомбардира в истории российского футбола (248 голов) Артема Дзюбы.

Нападающий, которому в августе исполнится 38 лет, завершил выступления за «Акрон», в котором он провел два последних сезона. Дзюба признавался, что хотел бы завершит карьеру там, где ее и начинал, — в «Спартаке».

«Он огромный профессионал. Проделал большую работу в „Спартаке“ в свое время. Им были очень довольны. Посмотрим, что случится в будущем», — уклончиво ответил Кахигао.

В завершившемся сезоне РПЛ Дзюба провел 26 матчей в РПЛ, в которых забил восемь мячей. За «Спартак» нападающий выступал с 2007 по 2015 годы (с перерывами на неоднократные аренды), после чего со скандалом ушел в «Зенит». За основу красно-белых Дзюба сыграл 166 матчей, в которых забил 38 мячей и отдал 23 передачи.

