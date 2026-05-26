Жителям Московской области рассказали о лесопожарной обстановке

Во вторник, 26 мая, на большей части территории Московской области ожидается I класс пожарной опасности, в Дмитровском, Клинском, Подольском и Сергиево-Посадском лесничествах — II класс, в Московском учебно-опытном лесничестве, а также в лесничестве «Русский лес» — III класс, в Виноградовском, Егорьевском, Ногинском, Орехово-Зуевском, Ступинском и Шатурском лесничествах — IV класс. Об этом сообщает комитет лесного хозяйства Московской области.

В среду и четверг, 27 и 28 мая, на большей части территории региона спрогнозировали II класс пожарной опасности. Температура воздуха днем в этот период составит +9-16 градусов, ночью — плюс 2-8. Синоптики обещают переменную облачность, местами дожди.

Напомним, что сообщить о возгорании в лесу можно по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00 или по единому номеру «112».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о развитии ИИ-проектов в Подмосковье.