Компания из подмосковного Фрязина представила на ЦИПР-2026 лазерный комплекс для защиты гражданских объектов от дронов

На конференции ЦИПР-2026 компания «Инферит Безопасность», входящая в экосистему «Инферит» и базирующаяся в подмосковном Фрязине, продемонстрировала полностью отечественный лазерный комплекс, предназначенный для борьбы с беспилотными летательными аппаратами в гражданском секторе, передает Hi-tech Mail.

Система ориентирована на защиту объектов критической инфраструктуры, включая предприятия топливно-энергетического комплекса, атомные и гидроэлектростанции, транспортные узлы и промышленные площадки.

В состав комплекса входят радар первичного целеуказания, способный обнаруживать цели на дальности до трех тысяч метров, оптико-электронные средства идентификации в видимом и инфракрасном диапазонах, а также лазерный модуль текущей мощностью три киловатта с возможностью наращивания до двенадцати киловатт в том же форм-факторе. Лазерное воздействие осуществляется на дистанции до одного километра, точность позиционирования луча составляет два сантиметра на километр, а вероятность поражения беспилотников коптерного типа превышает девяносто процентов. Управление ведется через специализированное программное обеспечение на базе искусственного интеллекта с функцией автоматического распознавания целей. Комплекс сохраняет эффективность против автономных дронов, аппаратов с оптоволоконным каналом управления и устройств с псевдослучайной перестройкой рабочей частоты.

Как отметил управляющий директор «Инферит» Иван Киреев, система отличается экономической эффективностью, наносит минимальный сопутствующий ущерб и обладает неограниченным боекомплектом — стоимость одного воздействия равна стоимости затраченной электроэнергии, а среднее время облучения цели составляет от трех до пяти секунд. В отличие от разрозненных средств радиоэлектронной борьбы или кинетических перехватчиков, комплекс построен как единый контур с автоматическим принятием решений. Он не создает помех для гражданской связи и не оказывает светового воздействия на окружающую застройку, при этом способен нейтрализовать дроны, невосприимчивые к традиционным системам РЭБ благодаря оптоволоконному управлению.

Разработка может применяться автономно либо в составе эшелонированной защиты совместно с системами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы. В перспективе планируется масштабирование производства и размещение комплексов на стратегически важных объектах.