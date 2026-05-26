В Подмосковье составили топ востребованных онлайн-услуг для бизнеса

Услуга по оформлению разрешения на деятельность такси стала самой популярной онлайн-услугой среди представителей бизнеса Подмосковья, с начала года за услугой на региональном портале обратились свыше 34,5 тыс. раз. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

В топ-3 также вошли подготовка и регистрация градостроительных планов земельных участков (12 тыс. обращений) и выдача ордера на право производства земляных работ (11,5 тыс. обращений). Среди других популярных услуг — согласование проектной документации с РСО — сервис «ВсеСети» и согласование установки средств размещения информации — по 11,1 тыс. обращений.

В общей сложности на портале представлены 268 электронных услуг и сервисов для бизнеса. Ими пользуются уже более 212 тыс. юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

