Около 120 тысяч исследований мяса провели в Подмосковье с января

Порядка 120 тысяч исследований мяса провели в Подмосковье с января текущего года. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Также, отметили в ведомстве, за указанный период в лабораториях региона было проведено 4,4 тысячи исследований проб рыбы.

Исследования проводят специально обученные сотрудники государственных ветеринарных учреждений. Результаты экспертизы вносятся в систему «Меркурий».

В министерстве подчеркнули, что покупать мясо и рыбу следует только в местах санкционированной торговли, где продавец может предоставить соответствующие ветеринарные документы.