Около 13,7 тысячи детей прошли профосмотры в МОЦОМД с начала года

Около 13,7 тысячи детей прошли профилактические осмотры в поликлиниках Московского областного центра охраны материнства и детства с января текущего года. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Из указанного числа пациентов большинству — 12,9 тысячи ребят — до 14 лет. Семьсот семьдесят семь детей — подростки в возрасте от 15 до 17 лет.

По результатам осмотров у 1,9 тысячи детей выявили заболевания сердечно-сосудистой, костно-мышечной и эндокринной систем, а также офтальмологические заболевания, расстройства органов пищеварения и нарушение обмена веществ.