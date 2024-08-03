Около 1400 автомобилей четвертый час не могут въехать на Крымский мост, туристы изнываают от жары

Желающие отдохнуть в Крыму путешественники продолжают стоять в многокилометровой очереди, стараясь попасть на Крымский мост. Проезд осложнился еще в раннего утра в субботу, 3 августа, когда в районе 5 часов было перекрыто движение по путепроводу.

Как передает оперштаб Крымского моста, в настоящее время со стороны Кубани в очереди стоят более 1000 транспортных средств. Со стороны Керчи 360 автомобилей.

«В очереди со стороны Керчи находится 360 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди со стороны Тамани находится 1020 транспортных средств», — приводится в публикации оперштаба в соцсетях.

Желающих попасть в Крым предупредили, что время ожидания досмотра перед въездом на мост составит более трех часов. Согласно данным Гидрометцентра, температура воздуха в тени районе Крымского моста составляет около 35 градусов по Цельсию.