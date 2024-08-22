Около 146 тысяч жителей Подмосковья зарегистрировались на ДЭГ

Порядка 146 тысяч человек в Подмосковье планируют принять участие в дистанционном электронном голосовании на сентябрьских выборах, передает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Шестого, седьмого и восьмого сентября в области будут проходить выборы в органы местного самоуправления. Пройти регистрацию на ДЭГ можно до 23:59 второго сентября.

Подать соответствующее заявление можно на сайте госуслуг. Сделать это могут совершеннолетние жители, которые проживают в пределах территории, охваченной системой ДЭГ. Также у заявителя должна быть подтвержденная учетная запись на сайте госуслуг.