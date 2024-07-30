Около 23 млрд рублей выделили на льготные лекарства в Подмосковье в этом году

Порядка 23 миллиардов рублей выделили на обеспечение жителей льготными лекарствами в Подмосковье в этом году, в том числе 19,7 миллиарда — из регионального бюджета, 3,2 миллиарда — из федерального. Об этом сообщили в Московской областной Думе.

Сейчас в Подмосковье льготные лекарства могут получить более 700 тысяч жителей. Более 438 тысяч человек включены в региональный регистр, почти 263 тысячи — в федеральный.

С начала года в областных аптеках обслужили свыше 4,7 миллиона льготных рецептов на 16,5 миллиарда рублей. Для обеспечения граждан необходимыми медикаментами в аптеках постоянно проводят мониторинг наличия препаратов.