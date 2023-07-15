Около 250 тыс. пассажиров авиарейсов могут пострадать из-за забастовки сотрудников аэропортов в Италии
Фото: [©Наталья Селиверстова/РИА Новости]
Масштабную забастовку начали сотрудники итальянских аэропортов, из-за которых могут пострадать более 250 тыс. пассажиров авиарейсов. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на телевидение Италии.
Отмечается, что сотрудники аэропортов требуют пересмотра их заработной платы.
Добавляется, что до вечера будут отменены многие рейсы самолетов.
Подчеркивается, что многие итальянские авиакомпании заранее сообщили пассажиров о предполагаемой отмене авиарейсов.