Около 48 тысяч жителей Коломны поучаствовали в праздновании 846-летия города

На главной сцене на Советской площади перед горожанами выступили местные артисты, а также приглашенные звезды, сообщили в администрации городского округа на официальной странице в ВК.

«Самой ожидаемой стала программа певца и музыканта, экс-участника группы «Чай вдвоем» Дениса Клявера. Сейчас артист выступает сольно», - говорится в сообщении пресс-службы администрации.

На Дне города Клявер для коломенцев исполнил свои известные хиты: «Когда ты станешь большим, сын», «Моя сокровенная», «Ты же не такая, как все» и другие песни.

Вел праздничный концерт Михаил Брагин из Мурзилки LIVE. Брагин развлекал жителей интерактивами и тоже спел. Ведущий исполнил шлягер про Коломну, чем порадовал людей. Он смог создать добрую, уютную атмосферу и удерживать ее на протяжении всей программы.

В целом в День города перед жителями выступили около 20 артистов. Они подарили гостям праздника танцевальные и музыкальные номера.

Ярким и запоминающимся финалом празднования 846-летия Коломны стал фейерверк.

По предварительным подсчетам, в празднике поучаствовали 48 тысяч человек, добавили в администрации.