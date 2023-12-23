Около 50 исков подано против маркетплейса Wildberries за три дня

За последние три дня против маркетплейса Wildberries в суд подано почти 50 исков на сумму более чем 42 млн рублей. Об этом сообщает Life.ru .

Добавляется, что общая сумма активных исков к компании составляет около 740 млн рублей.

Утоняется, что в настоящее время против маркетплейса рассматривается почти 730 дел.

Отмечается, что год назад было 733 судебных разбирательства, а их общая сумма едва превышала 643 млн рублей.