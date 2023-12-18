Около 50 тыс. штрафов за неоплату парковки было выписано жителям Нижегородской области с начала года
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Почти 50 тыс. штрафов заплатили автоводители за неоплату парковки в Нижнем Новгороде с начала года. Об этом сообщает pravda-nn.ru со ссылкой на административно-техническую инспекцию города.
Уточняется, что общая сумма штрафов составила более 54 млн рублей.
Добавляется, что из всей суммы было оплачено свыше 44 млн рублей.
Поясняется, что всего в Нижнем Новгороде более 110 мест для платной парковки почти на 5,9 тыс. автомобилей.