Около 60 человек устроили штурм бассейна в Германии: все из-за аномальной жары

В немецком городе Кель полиция эвакуировала открытый бассейн после массового нарушения порядка. По данным правоохранителей, около 60 молодых людей незаконно проникли на территорию комплекса. Об этом пишет Spiegel, передает Газета.ру.

В немецком Келе произошел инцидент в одном из открытых бассейнов. По информации полиции, группа примерно из 60 молодых людей перелезла через ограждение, чтобы попасть на территорию комплекса без оплаты.

Конфликт с охраной

После проникновения между нарушителями и сотрудниками службы безопасности неоднократно возникали словесные конфликты. Кроме того, участники группы нарушали общественный порядок, опрокидывали мусорные контейнеры и игнорировали установленные правила поведения.

Полиции пришлось эвакуировать территорию

Охрана несколько раз выводила нарушителей за пределы бассейна, однако они вновь возвращались. В результате на место прибыли сотрудники полиции, которые полностью очистили территорию комплекса. После появления правоохранителей группа покинула бассейн.

Личности участников устанавливают

По предварительным данным, участниками инцидента стали молодые люди, прибывшие из Франции. На данный момент личности нарушителей официально не установлены, проверка по факту произошедшего продолжается.