Около четырех тысяч человек прошли обучение по уходу за инвалидами в Подмосковье

Около четырех тысяч человек прошли обучение по уходу за инвалидами в Школах ухода в Подмосковье, передает Министерство социального развития Московской области.

Школы работают в регионе с 2022 года. Всего в Подмосковье открыто одиннадцать таких учреждений. В симуляционных классах учат оказывать инвалидам помощь в повседневной деятельности, при проведении гигиенических процедур, при кормлении и перемещении.

В общей сложности в Подмосковье проживают порядка четырехсот тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья. Из них примерно половине требуется постоянный уход и забота. Подать заявку на прохождение обучения можно на региональном сайте госуслуг.