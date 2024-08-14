Около четырех тысяч человек прошли обучение по уходу за инвалидами в Подмосковье
Фото: [Министерство социального развития МО]
Около четырех тысяч человек прошли обучение по уходу за инвалидами в Школах ухода в Подмосковье, передает Министерство социального развития Московской области.
Школы работают в регионе с 2022 года. Всего в Подмосковье открыто одиннадцать таких учреждений. В симуляционных классах учат оказывать инвалидам помощь в повседневной деятельности, при проведении гигиенических процедур, при кормлении и перемещении.
В общей сложности в Подмосковье проживают порядка четырехсот тысяч граждан с ограниченными возможностями здоровья. Из них примерно половине требуется постоянный уход и забота. Подать заявку на прохождение обучения можно на региональном сайте госуслуг.
«Бесплатно мы обучаем родственников всем навыкам ухода за инвалидами, а также можем официально взять его на работу персональным помощником, за что он будет получать зарплату», - отметила первый зампред областного правительства Людмила Болатаева.